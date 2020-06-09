«Чтобы не перебегали водоем в неположенном месте»: в Кирове серыми заборами окружили пруд

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:02:01+03:00

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Серые заборы появились возле пруда в парке им. Кирова. Группа «Красивый Киров» поделилась фотографиями нового «благоустройства» с подписью: «пешеходные ограждения добрались до городского пруда. Чтобы не перебегали водоем в неположенном месте».

Такое решение городских властей вызвало активную дискуссию среди горожан. Большинство кировчан уверены, что заборам не место в парке. Другие же, напротив считают, что такое решение обезопасит жителей города.

- А между прочим, зимой на пешеходных дорожках был лед и жуткий уклон в сторону пруда, реально приходилось сопротивляться уклону, чтобы не съехать в пруд, - написал кировчанин в социальной сети.

Жители областного центра считают, что администрация неспособна решить проблемы города: «они не могут отремонтировать тротуары, зато решили впихнуть заборы».

Ранее пресс-служба кировской мэрии сообщила, что в 2020 году в Кирове в парке С.М. Кирова проведут ежегодные работы по благоустройству. Видимо, теперь так называются серые заборы.

Напомним, что новый сити-менеджер Дмитрий Осипов пообещал горожанам: «такие конструкции мы больше размещать не будем, в таком формате точно». Но, похоже, это касается только ограждений вдоль дорог, а серые заборы продолжат «радовать» горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU