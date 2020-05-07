2020-05-07T15:27:03+03:00
Общество

Кировчане возмущены состоянием пруда в парке им. Кирова

Горожане в социальных сетях жалуются на городские места отдыха
Виктор Карпов
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Кировчане продолжают жаловаться на состояние парка им. Кирова. Фото: vk.com/zlo43Кировчане продолжают жаловаться на состояние парка им. Кирова. Фото: vk.com/zlo43
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Кировчане продолжают жаловаться на состояние парка им. Кирова. Гневные комментарии регулярно появляются в социальных сетях. 5 мая в сообществе «Злой Кировчанин» появился пост о плачевном состоянии пруда в парке. По словам горожан, водоем забит мусором: «повсюду плавают пакеты и бутылки - это просто ужас». Недавно очевидцы заметили на территории пруда мертвых рыб.

-У Цирка в парке такая «рыбка» лежит у пруда, она очень огромная, как-то странно, - рассказал очевидец. - Вы как думаете, как она тут оказалась?

На территории пруда обнаружили мертвых рыб. Фото: vk.com/zlo43

На территории пруда обнаружили мертвых рыб. Фото: vk.com/zlo43

Горожане сошлись во мнение, что причиной такой аномалии стало чрезмерное загрязнение пруда. Ранее в водоеме обнаружили останки мертвой черепахи.

В водоеме обнаружили останки мертвой черепахи. Фото: vk.com/zlo43

В водоеме обнаружили останки мертвой черепахи. Фото: vk.com/zlo43

Напомним, что 28 апреля глава города Елена Ковалева провела осмотр парка. Она заявила, что «к 1 мая здесь необходимо провести косметический ремонт». По словам горожан, парк все также находится в плачевном состоянии: «никакие косметические ремонты не помогут. Посмотрите, у нас пол-города утопает в грязи».

Отметим, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для благоустройства парка. Планируется отремонтировать все тротуары, реконструировать береговую линию пруда, создать парковые площадки, в том числе детские зоны с новыми игровыми элементами. Но когда пройдут работы, не уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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