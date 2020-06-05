В Котельниче иномарка протаранила опору ЛЭП и снесла остановку
За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы.
В четверг, 4 июня, на трассе в Котельничском районе произошла авария. В пресс-службе ГИБДД по Кировской области сообщили, что автомобиль Volkswagen Polo на полном ходу протаранил опору ЛЭП и снес общественную остановку. От удара машину перевернуло. В результате происшествия 22-летний пассажир автомобиля получил травмы. К счастью, помощь врачей ему не понадобилась.
Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома. Если же возникла необходимость уехать, будьте внимательны и осторожны.
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