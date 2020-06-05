2020-06-05T13:31:31+03:00
Происшествия

В Котельниче иномарка протаранила опору ЛЭП и снесла остановку

22-летний пассажир получил травмы
Виктор Карпов
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От удара машину перевернуло. Фото: vk.com/gibdd43От удара машину перевернуло. Фото: vk.com/gibdd43
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За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы.

В четверг, 4 июня, на трассе в Котельничском районе произошла авария. В пресс-службе ГИБДД по Кировской области сообщили, что автомобиль Volkswagen Polo на полном ходу протаранил опору ЛЭП и снес общественную остановку. От удара машину перевернуло. В результате происшествия 22-летний пассажир автомобиля получил травмы. К счастью, помощь врачей ему не понадобилась.

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома. Если же возникла необходимость уехать, будьте внимательны и осторожны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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