5 Июнь 2020 2020-06-05T12:35:48+03:00

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В Кирове вновь пройдут «сплошные проверки» водителей. Сотрудники Госавтоинспекции будут проверять автолюбителей на состояние алкогольного опьянения. Главная цель мероприятия - выявить водителей, которые решили сесть за руль после распития спиртных напитков. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

«Сплошные проверки» пройдут 5 и 7 июня в Ленинском и Первомайском районе. Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU