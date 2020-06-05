2020-06-05T12:35:48+03:00
Общество

В Кирове вновь пройдут «сплошные проверки» водителей

Главная цель - выявить автолюбителей, которые решили сесть за руль пьяным
Виктор Карпов
Поделиться:
«Сплошные проверки» пройдут 5 и 7 июня в Ленинском и Первомайском районе.«Сплошные проверки» пройдут 5 и 7 июня в Ленинском и Первомайском районе.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Кирове вновь пройдут «сплошные проверки» водителей. Сотрудники Госавтоинспекции будут проверять автолюбителей на состояние алкогольного опьянения. Главная цель мероприятия - выявить водителей, которые решили сесть за руль после распития спиртных напитков. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

«Сплошные проверки» пройдут 5 и 7 июня в Ленинском и Первомайском районе. Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове вновь пройдут «сплошные проверки» водителей
Коронавирус в Кирове: 32 человека находятся в тяжелом состоянии
В Кировской области пропала паломница
На территории бывшего КВАТУ могут запретить строительство
В Кировской области официально открыли первый пляж
Кировская и Калужская области официально «подружились»
В Кировской области от укусов клещей пострадали 1287 детей
Полтысячи участников Великорецкого крестного хода продолжают свое шествие
Работники «Тужинского АТП» не получали зарплату
В Кирове во время коммунальных работ обрушилась стена
Сотрудник «УРАЛХИМа» представлен на доске почета наставников России
Кировская прокуратура требует взыскать с бывшего главы Афанасьевского района 81 миллион рублей
Более трех с половиной тысяч фактов энерговоровства выявили и пресекли с начала года специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Пропавший два месяца назад 20-летний уржумец найден погибшим
В Кирове вместо спорткомплекса работал бетонный завод