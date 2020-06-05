В Кирове вновь пройдут «сплошные проверки» водителей
В Кирове вновь пройдут «сплошные проверки» водителей. Сотрудники Госавтоинспекции будут проверять автолюбителей на состояние алкогольного опьянения. Главная цель мероприятия - выявить водителей, которые решили сесть за руль после распития спиртных напитков. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.
«Сплошные проверки» пройдут 5 и 7 июня в Ленинском и Первомайском районе. Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.
ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.
Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU