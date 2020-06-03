2020-06-03T10:26:17+03:00
Происшествия

В центре Кирова произошло серьезное ДТП

Двое человек госпитализированы
Виктор Карпов
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На перекрестке улиц Ленина и Розы Люксембург столкнулись Hyundai Santa Fe и Hyundai Creta. Фото: гибдд.рфНа перекрестке улиц Ленина и Розы Люксембург столкнулись Hyundai Santa Fe и Hyundai Creta. Фото: гибдд.рф
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Во вторник, 2 июня, в Кирове на перекрестке улиц Ленина и Розы Люксембург столкнулись Hyundai Santa Fe и Hyundai Creta. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что авария произошла в 17.35. Машины столкнулись лоб в лоб. Один из внедорожников вылетел на тротуар и сбил 18-летнего пешехода.

В результате аварии травмы получил два человека. Фото: гибдд.рф

В результате аварии травмы получил два человека. Фото: гибдд.рф

Кировчане в социальных сетях делятся подробностями авария. Один из очевидцев рассказал, что Hyundai Creta не уступила дорогу Hyundai Santa Fe при повороте на улицу Розы Люксембург.

- Загорелся зеленый, и я только шаг сделал на дорогу. И вдруг хлопок в пяти метрах от меня, - рассказывает кировчанин в социальной сети. - Вижу, что машина на тротуаре. Вокруг народ был, кто смог отпрыгнули, а парнишка не успел. Очевидцы ему ногу перетянули. Мы скорую вызвали.

По данным ГИБДД, в результате аварии травмы получил два человека: 60-летний водитель Hyundai Creta и 18-летний пешеход. Оба госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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