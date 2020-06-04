2020-06-04T12:03:16+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали: в Кирово-Чепецком районе столкнулись две легковушки

Водителям и пассажирам потребовалась медицинская помощь
Виктор Карпов
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На трассе Кирово-Чепецк - Бумкомбинат произошла авария. Фото: vk.com/gibdd43На трассе Кирово-Чепецк - Бумкомбинат произошла авария. Фото: vk.com/gibdd43
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За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло шесть ДТП, в которых десять человек получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В среду, 3 июня, на трассе Кирово-Чепецк - Бумкомбинат произошла авария. 67-летний водитель ВАЗ-21074 на нерегулируемом перекрестке при повороте налево врезался во встречный автомобиль ВАЗ-21214. В результате происшествия оба водителя, а также три пассажира автомобиля ВАЗ-21074 получили травмы. Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома. Если же возникла необходимость уехать, будьте внимательны и осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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