2020-06-05T13:26:28+03:00
Общество

Прокуратура через суд добивается ремонта дорог в Оричах

Жители поселка неоднократно жаловались в ведомство
Виктор Карпов
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Обнаружены множественные ямы и дефекты. Фото: epp.genproc.gov.ruОбнаружены множественные ямы и дефекты. Фото: epp.genproc.gov.ru
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Прокуратура Оричевского района Кировской области проверила содержание дорог в Оричевском районе. В ведомство неоднократно поступали жалобы на плохое дорожное полотно по улицам: Колхозной, Советской, Молодой Гвардии, Свободы, Карла Маркса, 8 Марта и Комсомольской.

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что в ходе проверки на вышеперечисленных улицах обнаружены множественные ямы и дефекты. Такое состояние автодорог не соответствует требованиям технических регламентов.

Прокуратура неоднократно вносила представление муниципальным властям. Однако это не принесло результатов. А дороги с каждым годом становились только хуже. Сейчас ведомство обратилось в суд с требованием обязать муниципальные власти отремонтировать улицы. Исковые заявления находятся в стадии рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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