Прокуратура через суд добивается ремонта дорог в Оричах
Прокуратура Оричевского района Кировской области проверила содержание дорог в Оричевском районе. В ведомство неоднократно поступали жалобы на плохое дорожное полотно по улицам: Колхозной, Советской, Молодой Гвардии, Свободы, Карла Маркса, 8 Марта и Комсомольской.
В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что в ходе проверки на вышеперечисленных улицах обнаружены множественные ямы и дефекты. Такое состояние автодорог не соответствует требованиям технических регламентов.
Прокуратура неоднократно вносила представление муниципальным властям. Однако это не принесло результатов. А дороги с каждым годом становились только хуже. Сейчас ведомство обратилось в суд с требованием обязать муниципальные власти отремонтировать улицы. Исковые заявления находятся в стадии рассмотрения.
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