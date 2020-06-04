Кировская транспортная прокуратура добилась классификации и освидетельствования моста на Каринторф

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:20:55+03:00

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Кировская транспортная прокуратура в судебном порядке потребовала от МКУ «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка провести классификацию моста на Каринторф. Портал «СвойКировский.РФ» сообщает, что суд встал на сторону надзорного органа и потребовал устранить нарушения до 30 сентября 2020 года. Мост должен пройти классификацию и освидетельствование в Российском Речном Регистре.

Напомним, что ранее в ходе проверки выяснилось, что наплавной мост через реку Чепца используется без документов, удостоверяющих его годность. Эксплуатация в таких условиях небезопасна для передвижения людей и автомобилей. Сотрудники ведомства выписали представление МКУ «ДЭС». Однако учреждение никаких мер не приняло.

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ИСТОЧНИК KP.RU