2020-06-02T15:27:30+03:00
Общество

Прокуратура Кировской области обязала «Гордормостстрой» отремонтировать дороги по гарантии

Нарушения выявили более чем на десяти участках
Виктор Карпов
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Сотрудники ведомства проверили качество ремонтных работ.Сотрудники ведомства проверили качество ремонтных работ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура обнаружила многочисленные дефекты на дорогах Кирова. Сотрудники ведомства проверили качество ремонтных работ, выполненных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее власти города заключили контракт с АО «Гордормостстрой» на ремонт нескольких улиц. Подрядчик выполнил работы и дал гарантию качества. После чего они были приняты и оплачены.

Однако в ходе проверки специалисты ГИБДД установили, что более чем на десяти участках нарушен технический регламент. Речь идет о ямах на дорогах и тротуарах, а также о многочисленных занижениях крышек колодцев. Дефекты обнаружены на улицах: Московская, Дзержинского, Карла Маркса, Жуковского, Лепсе, Романа Ердякова, Преображенская, Мира, Луганская, Загородная, Уральская и Октябрьский проспект. Проверка показала, что подрядчик не выполнял ремонт в рамках гарантийных обязательств.

Сейчас прокурор Октябрьского района внес руководству АО «Гордормостстрой» представление. Он обязал подрядчика устранить выявленные нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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