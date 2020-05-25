Известный кировский юрист претендует на вакантное место в избирательной комиссии Кировской области
Центр правовых экспертиз внес губернатору Кировской области предложение назначить членом Избирательной комиссии с правом решающего голоса Антона Долгих. Соответствующий документ опубликован на личной странице юриста в социальных сетях.
Вакантное место в Избиркоме появилось после исключения оттуда задержанного за взятки Андрея Плитко. Отметим, что в указе губернатора №-71 от 13 мая сказано, что бывший вице-губернатор лично подал заявление о досрочном сложении полномочий. Напомним, что 4 апреля суд заключил под стражу Андрея Плитко. Сейчас он находится в СИЗО.
Сам Антон Долгих считает, что имеет достаточно опыта, чтобы занять место в Избиркоме. Он указывает, что имеет: высшее профессиональное юридическое образование, высшее профессиональное образование в области информационных технологий и автоматизации обработки информации, опыт организации и проведения выборов в составе избирательных комиссий. Также является председателем общественного совета при министерстве здравоохранения Кировской области и зампредседателя общественного совета при управлении массовых коммуникаций Кировской области.
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