2020-05-22T14:46:00+03:00
Общество

Андрей Плитко выйдет из СИЗО только в конце июля

Решение принято Ленинским районным судом
Олег ЛЯЛИН
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Андрей Плитко останется в СИЗО до 21 июля. Фото:kirov.sledcom.ruАндрей Плитко останется в СИЗО до 21 июля. Фото:kirov.sledcom.ru
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Бывший вице-губернатор Кировской области проведет в следственном изоляторе еще два месяца, до 21 июля. Постановление вынесено Ленинским районным судом.

Напомним, что 3 апреля его задержали по подозрению в получении крупной взятки. На чиновника завели сразу три уголовных дела. Следствие «вскрыло» 20 случаев получения взяток на сумму около 10,5 миллиона рублей.

Четвертого апреля Первомайский районный суд постановил, что в мае экс-вице-губернатор будет находится в СИЗО. Защита подозреваемого подала апелляцию в суд: Плитко просил перевести его под домашний арест. Но эту просьбу отклонили. Теперь половину лета подозреваемый проведет не в самых приятных условиях следственного изолятора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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