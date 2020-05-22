Андрей Плитко выйдет из СИЗО только в конце июля
Бывший вице-губернатор Кировской области проведет в следственном изоляторе еще два месяца, до 21 июля. Постановление вынесено Ленинским районным судом.
Напомним, что 3 апреля его задержали по подозрению в получении крупной взятки. На чиновника завели сразу три уголовных дела. Следствие «вскрыло» 20 случаев получения взяток на сумму около 10,5 миллиона рублей.
Четвертого апреля Первомайский районный суд постановил, что в мае экс-вице-губернатор будет находится в СИЗО. Защита подозреваемого подала апелляцию в суд: Плитко просил перевести его под домашний арест. Но эту просьбу отклонили. Теперь половину лета подозреваемый проведет не в самых приятных условиях следственного изолятора.
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ИСТОЧНИК KP.RU