Пособничество в мошенничестве и еще одна взятка: новые эпизоды в деле Владимира Быкова

13 Апр 2020 2020-04-13T16:52:56+03:00

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В деле экс-мэра Кирова Владимира Быкова всплывают все новые и новые подробности. Так, 29 ноября 2019 года его арестовали за взятку в особо крупном размере. Теперь к его делу прибавилось, как говорят ведомства, «новые эпизоды преступной деятельности». Об этом рассказал Следком Кировской области.

Так, в 2014-2017 годах Быков наладил «партнерство» с одним местным предпринимателем, и вместе они запустили лапы в «казну» кировского АТП. А именно: за казенные деньги предприятия закупали более дешевое топливо, нежели было указано в договорах поставки. Разница в суммах составила аж 22 миллиона рублей, которые ушлый предприниматель и забрал. Таким образом, к обвинению во взятке по особо крупному размеру прибавилось еще и «пособничество в мошенничестве в особо крупном размере».

Также Быкову приписали еще один случай взятия на лапу. Так, в 2011 году он через посредника получил полтора миллиона рублей за сделку с ООО «Удобный маршрут». Взамен за денежки с компанией заключили договора, по которым ей предоставили права на ПО, поставку оборудования и услуг по сопровождению внедрения системы электронного проезда. Ну и последующего финансирования фирмы, конечно. За это бывшему главе города впаяли еще одно «получение взятки в особо крупном размере».

Сейчас Быков все так же находится под домашним арестом. Расследование продолжается, решается вопрос о предъявлении окончательного обвинения. Напомним, имущество взяточника арестовали в конце 2019 года, чтобы компенсировать ущерб, и оценили его в семь миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU