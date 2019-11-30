2019-11-30T18:32:01+03:00
Происшествия

Владимира Быкова отправили под домашний арест

Суд огласил решение о мере пресечения для бывшего главы Кирова
Анастасия РОМАНОВА
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Бывший глава города подозревается в получении взятки. Фото: kirov.sledcom.ruБывший глава города подозревается в получении взятки. Фото: kirov.sledcom.ru
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Экс-спикер Заксобрания Кировской области Владимир Быков отправится под домашний арест. Именно такую меру пресечения для него избрал суд. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Напомним, экс-главу Кирова задержали в пятницу, 29 ноября. Его подозревают в получении взятки в размере более 7 миллионов рублей от одного из предпринимателей. За эту сумму бизнесмен планировал заключить договор с АО «АТП» на поставку топлива, а также рассчитывал на покровительство Гордумы и администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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