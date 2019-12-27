Иконы, деньги, пять стволов: арестованное имущество Быкова оценили в семь миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:13 2019-12-27T14:13:39+03:00

Общая стоимость арестованного имущества составила более семи миллионов рублей. Фото: СУ СКР по Кировской области.

Откуда взялись такие средства у экс-мэра, сейчас выясняет следствие

Изменить размер текста: A A

В доме бывшего главы города Кирова прошел обыск и арест имущества. Общая стоимость составила более семи миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

Напомним, Владимир Быков, будучи на посту главы города, получил взятку в размере 7 миллионов 800 тысяч рублей. Взяткодатель намеревался получить покровительство администрации Кирова и гордумы, возможность заключения договоров с АО «АТП» на поставку и оплату топлива вне зависимости от его качества, а также разрешение на другие действия.

Бывшего мэра задержали 29 ноября. В этот же день в доме Быкова прошел обыск и арест имущества. В частности, следователи изъяли 12 наручных часов общей стоимостью не менее 1,7 миллионов рублей и пять единиц огнестрельного оружия ценой около 500 тысяч рублей. Кроме того, из ценностей нашлись элитный алкоголь, иконы, наличные, автомобиль и другие вещи. Общая стоимость арестованного имущества составила более семи миллионов рублей. Деньги пойдут на возмещение причиненного ущерба.

В доме обнаружились дорогостоящие иконы и другие ценные вещи. Фото: СУ СКР по Кировской области.

Сейчас следователи устанавливают, откуда у бывшего главы города взялись средства на такую роскошную жизнь, и в каких еще темных делах он мог фигурировать. Сам Быков по-прежнему находится под домашним арестом.

Следователи изъяли и наличные средства. Фото: СУ СКР по Кировской области.

Но одной валютой бывший мэр не ограничивался. Фото: СУ СКР по Кировской области.

Огнестрельное оружие оценили в полмиллиона рублей. Фото: СУ СКР по Кировской области.

В сейфе обнаружились патроны и еще парочка «стволов». Фото: СУ СКР по Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU