2020-03-26T14:01:27+03:00
Политика

Стало известно, когда в Кирове появится новый сити-менеджер

Конкурс на высокую должность проведут 27 апреля
Александр МАКАРОВ
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Депутаты рассмотрели несколько важных вопросов. Фото: duma.mo-kirov.ruДепутаты рассмотрели несколько важных вопросов. Фото: duma.mo-kirov.ru
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Вчера, 25 марта, депутаты Кировской думы собрались на очередное заседание. Народные избранники определили дату конкурса на должность главы городской администрации. Он пройдет 27 апреля.

Напомним, что объявленный 16 марта конкурс не состоялся. На заседание комиссии в полном составе не приехали представители губернатора. Причины этого до сих пор неизвестны.

Кроме того на заседании утвердили в должности замглавы администрации Дмитрия Осипова. Также депутаты обсудили нацпроект «Безопасные и качественные дороги», по которому на ремонт кировских улиц выделено более миллиарда рублей. В планах отремонтировать 62 участка протяженностью около 50 километров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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