В Кирове появится 62 безопасные и качественные автомобильные дороги

23 Март 2020 2020-03-23T20:26:35+03:00

По нацпроекту в текущем году восстановят 62 участка городских дорог. Фото: admkirov.ru

Два подрядчика поделили между собой 49 участков и сейчас ищут подрядчика еще на 13 улиц

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В Кирове в текущем году отремонтируют 62 дороги. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 3 марта состоялись аукционы по выбору подрядчиков для реставрации 49 дорог. Напомним, победителями стали хорошо знакомые всем кировчанам АО «Гордормостстрой» и КОГП «Вятавтодор». А сейчас завершается третий конкурс по еще 13 участкам.

Подрядчик по последнему контракту будет ремонтировать следующие дороги:

- ул. Гагарина (от ул. Советской до ул. Калинина),

- ул. Дружбы (от Октябрьского проспекта до ул. Шорина),

- переулок Дружбы (от ул. Дружбы до ул. Шорина),

- Динамовский проезд (от ул. Московской до переулка Пионерского),

- ул. Захватаева (от ул. Преображенской до ул. Труда),

- ул. А. И. Мельникова (от ул. Крутикова до дома № 2),

- ул. Возрождения (от ул. Кутшо до ул. А. И. Мельникова),

- ул. Горбачева (от ул. Ленина до ул. Лесной),

- ул. Карла Маркса (от ул. Комсомольской до ул. Блюхера),

- переулок Химический,

- ул. Парковая (от ул. Октябрьской до автомобильной дороги Киров-Русское в пос. Костино),

- проезд Солнечный (от ул. Производственной до ул. Егоровской, от ул. Щорса до железнодорожного переезда),

- ул. Сормовская (от ул. Романа Ердякова до ул. Лепсе).

Всего в городе восстановят 62 участка городских дорог. Для их ремонта по нацпроекту «БКАД» предусмотрено 1 млрд 140 млн 510 тысяч рублей. Общая протяженность участков составит 49,3 км.

Сейчас, по сообщению департамента городского хозяйства Кирова, первые два подрядчика уже сформировали графики проведения работ по своим 49 участкам. Ознакомиться с ним можно здесь. График ремонта последних 13 дорог появится до 10 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU