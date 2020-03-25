Пожилой жительнице Вятских Полян предложили вакцину от коронавируса за 50 тысяч рублей

25 Март 2020 2020-03-25T19:05:01+03:00

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В Вятских Полянах местную 71-летнюю жительницу «развели» на деньги под предлогом продажи вакцины от коронавируса. По сообщению областного УМВД России, пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

24 марта жительнице Вятских Полян позвонила неизвестная женщина и представилась работницей поликлиники. Как она сказала - у пенсионерки обнаружили коронавирус. По случайному совпадению, пострадавшая накануне как раз сдавала в местной больнице кровь на анализ, и потому поверила сразу же.

Злоумышленница переключила разговор сперва на якобы сотрудника областной больницы, а после - федерального учреждения. Тот и поведал, что от новой инфекции есть вакцина, и пенсионерке ее готовы великодушно предоставить - всего-то за 50 тысяч рублей. Пожилая женщина поверила этой информации. Она перевела нужную сумму неизвестному доброхоту через банкомат. Лишь после этого женщина решила проверить, кто ей звонил на самом деле.

Правда оказалась неприятной - в Кировской областной клинической больнице ей сообщили, что таких сотрудников у них нет. И тогда женщина обратилась в полицию. Сейчас правоохранительные органы разыскивают злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.

ВАЖНО

Полиция еще раз напоминает кировчанам о необходимости быть бдительными и ни в коем случае не принимать на веру все, что им говорят, особенно по телефону. Убедитесь, что незнакомец действительно тот, за кого выдает себя, перепроверяйте сказанное. А информацию о собственном здоровье узнавайте из первых рук - в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU