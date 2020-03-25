Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 25 марта 2020 года: семеро подтвержденных и один под подозрением

25 Март 2020 2020-03-25T12:09:02+03:00

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В Кировской области зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусом и один случай подозрения на него. Напомним, это супружеская пара, вернувшаяся из Германии, их четверо соседей по вагону и молодой человек, вернувшийся из Швейцарии. Новых случаев заражения не зафиксировали.

В ближайшее время должны прийти результаты анализов девушки с подозрением на инфекцию, вернувшейся из Турции. Все контактные лица установлены, с ними проводится профилактическая работа.

Все пациенты находятся в специальных изолированных боксах кировской инфекционной больницы и получают все необходимое лечение. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.

Напоминаем, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU