Новых случаев заражения коронавирусом в Кировской области не обнаружено

20 Март 2020 2020-03-20T12:16:38+03:00

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В Кировской области правительство продолжает мониторить обстановку с коронавирусом. По состоянию на 20 марта диагноз лабораторно подтвержден у троих пациентов, и еще четверо ожидают результатов своих анализов из лаборатории. Новых случаев заражения сейчас не зафиксировано.

Сейчас все семеро кировчан находятся в кировской инфекционной больнице в изолированных боксах и получают необходимое лечение. Состояние пациентов врачи оценивают как стабильно удовлетворительное. Все контактные лица установлены, с ними проводят профилактическую работу.

Напоминаем, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU