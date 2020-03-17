Минздрав рассказал о состоянии кировчанки с диагнозом «коронавирус»

17 Март 2020 2020-03-17T16:08:15+03:00

Сейчас она находится в инфекционной больнице, как и ее супруг

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Состояние кировчан, госпитализированных в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, врачи оценивают как стабильно удовлетворительное. Клинических проявлений инфекции не появилось у обоих супругов.

Анализы мужчины, супруга первой подтвержденной заболевшей, уже отправлены в лабораторию в Новосибирск. Сейчас он находится в специальном боксе в инфекционной больнице, как и его жена. По сообщению врачей, жалоб пациент не предъявляет.

Сейчас оба кировчанина получают необходимое лечение в полном объеме. Все, кто контактировал с супругами, установлены, с ними проводят профилактическую работу.

Напомним, в минувшую пятницу, 13 марта, жительница Кирова вернулась из Германии с признаками ОРВИ. Тест-система показала наличие у женщины коронавируса, и ее сразу госпитализировали в кировскую инфекционную больницу. Впоследствии ее диагноз подтвердили лабораторно. Второй подозреваемый - супруг кировчанки. Результаты анализов лаборатория выдает в течение трех дней - иными словами, уже завтра, 18 марта, можно ожидать точного ответа.

Напоминаем, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8-800-100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства, и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились.

ИСТОЧНИК KP.RU