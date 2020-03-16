Прокуратура: кировчанка пострадала во время гололеда из-за некачественной работы «Гордормостроя»

16 Март 2020 2020-03-16T17:07:05+03:00

Именно халатность подрядчика стала одной из причин инцидента

Изменить размер текста: A A

В Кирове продолжается разбирательство по делу 16-летней девочки, получившей травму из-за гололеда. Юрист Ярослав Михайлов, помогающий семье пострадавшей девушки, опубликовал на своей странице представление районной прокуратуры в отношении гендиректора АО «Гордормостстрой». Именно эту компанию, как подрядчика, наряду с городской администрацией обвиняют в травме девочки.

Согласно заключению прокуратуры от 14 февраля, «Гордормостстрой» свои обязанности надлежащим образом действительно не исполнил. На сразу нескольких участках города, принадлежащих подрядчику, обнаружили гололед. Среди них - перекресток улиц Пугачева и Некрасова, где и получила травму несовершеннолетняя кировчанка.

Прокуратура потребовала от подрядчика немедленно устранить все нарушения, рассмотреть вопрос наказания ответственных лиц и сообщить о результатах. В итоге...

- Реакция виновника «торжества» неизвестна, - сообщил Ярослав в своем посте. - Ответ на требование прокуратуры ими не дан.

Напомним, 25 декабря ушедшего года девушка поскользнулась на тротуаре, неочищенном ото льда, и получила при падении травму. В результате кировчанка перенесла уже две операции, и потребуется еще одна. Родители девушки обратились в Администрацию Президента, ведь городская мэрия отказалась компенсировать ущерб. А после - в суд.

Судебное заседание по делу девочки должно было состояться 12 марта, однако его перенесли на самый конец месяца - 30 марта. Горадминистрация, вызванная ответчиком, отрицает свою вину в травме кировчанки.

ИСТОЧНИК KP.RU