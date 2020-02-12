2020-02-12T17:30:49+03:00
Общество

Родители травмированной из-за гололеда девочки пожаловались в Администрацию Президента

Власти города Кирова отказались выплатить им компенсацию
Ольга Маковеева
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Ребенок упал из-за того, что улицы не были вовремя почищены.Ребенок упал из-за того, что улицы не были вовремя почищены.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Несовершеннолетняя кировчанка 25 декабря упала на неочищенном ото льда тротуаре. Она получила тяжелую травму. В результате ей пришлось сделать операцию. И потребуется еще одна.

Как сообщает на своей странице кировский юрист Ярослав Михайлов, родители девочки потребовали у администрации Кирова 120 тысяч рублей за причиненный здоровью ребенка вред. Ведь девочка упал из-за того, что улицы не были вовремя почищены. А это ответственность городских властей. В ответе, подписанным врио главы горадминистрации Геннадием Плеховым, сказано:

«Сообщаем, что заявленная Вами претензия удовлетворению не подлежит. Вопрос о возможности возмещения ущерба Вы вправе решать в судебном порядке».

После этого юрист и родители девочки обратились в Администрацию Президента и к Уполномоченному по правам ребенка России Анне Кузнецовой. Они ждут от них оценку ситуации, когда администрация Кирова тратит миллионы на свой пиар, но не желает добровольно возместить ущерб. А ведь он был причинен ребенку из-за недобросовестного исполнения городскими властями своих обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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