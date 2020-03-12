Кировская администрация отрицает свою вину в травме девочки, поскользнувшейся на гололеде

12 Март 2020 2020-03-12T14:51:14+03:00

По их словам, отвечать должно управление дорожной и парковой инфраструктуры

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Разбирательство по делу девочки, получившей травму в гололед из-за халатности кировской администрации, продолжается. В четверг, 12 марта, должно было состояться судебное заседание, однако его перенесли на 30 марта 2020 года. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил кировский юрист Ярослав Михайлов, представляющий интересы пострадавшей семьи в суде.

Ответчиком стала городская администрация, которая, не желая отдуваться в одиночку, подала ходатайство на привлечение соответчика. Им стало управление дорожной и парковой инфраструктуры. Пострадавшая сторона потребовала привлечь к ответу еще и подрядчика - АО «Гордормостстрой».

Администрация, по словам кировского юриста, не признает свою вину, уточняя, что девочка могла получить травму в другом месте, возлагая при этом вину на УДПИ. Хотя прокуратура четко зафиксировала бездействие «Гордормостстроя» при исполнении контракта.

Суд потребовал материалы доследственной проверки из областного Следкома, где есть заключение судмедэксперта и осмотр места происшествия, а также материалы городской прокуратуры Ленинского района. Теперь заседание перенесено на самый конец месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU