Кировская администрация отрицает свою вину в травме девочки, поскользнувшейся на гололеде
Разбирательство по делу девочки, получившей травму в гололед из-за халатности кировской администрации, продолжается. В четверг, 12 марта, должно было состояться судебное заседание, однако его перенесли на 30 марта 2020 года. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил кировский юрист Ярослав Михайлов, представляющий интересы пострадавшей семьи в суде.
Ответчиком стала городская администрация, которая, не желая отдуваться в одиночку, подала ходатайство на привлечение соответчика. Им стало управление дорожной и парковой инфраструктуры. Пострадавшая сторона потребовала привлечь к ответу еще и подрядчика - АО «Гордормостстрой».
Администрация, по словам кировского юриста, не признает свою вину, уточняя, что девочка могла получить травму в другом месте, возлагая при этом вину на УДПИ. Хотя прокуратура четко зафиксировала бездействие «Гордормостстроя» при исполнении контракта.
Суд потребовал материалы доследственной проверки из областного Следкома, где есть заключение судмедэксперта и осмотр места происшествия, а также материалы городской прокуратуры Ленинского района. Теперь заседание перенесено на самый конец месяца.
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ИСТОЧНИК KP.RU