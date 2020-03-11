Администрация Кирова станет ответчиком по делу девочки, получившей травму из-за гололеда
Продолжается разбирательство по делу маленькой кировчанки, получившей тяжелую травму из-за гололеда в декабре 2019 года. Родители девочки дошли даже до Администрации Президента, поскольку власти родного города, виновные, если подумать, в произошедшем, отказались компенсировать ущерб. Дело уже докатилось до суда.
В разбирательстве семье помогает кировский юрист Ярослав Михайлов, регулярно оповещающий на своей личной странице в соцсетях о ходе дела. На сей раз речь зашла об МЧС - а оповестили ли они вообще о надвигающемся гололеде? Может, городские службы-то и не знали о плохих погодных условиях?
Ответ на запрос гласил: все органы местного самоуправления знали о гололеде. Довели эту информацию, по словам управления, накануне события, в 14 часов дня. Так что факт пока остается фактом: администрация и «Гордормостстрой» просто наплевательски отнеслись к исполнению своих обязанностей. К слову, ранее мы писали, что в работе последних прокуратура нашла нарушения.
По словам Ярослава, в четверг, 12 марта, начнется судебный процесс, где ответчиком выступит горадминистрация. «Ответ МЧС пришелся как нельзя кстати», - комментирует он в своем посте.
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ИСТОЧНИК KP.RU