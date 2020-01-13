Кировчане выйдут на митинг против «Марадыковского»

13 Янв. 2020 2020-01-13T19:11:56+03:00

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Борьба неравнодушных кировчан за чистую землю продолжается. Активисты, выступающие против перепрофилирования «Марадыковского» объекта, собрались провести протестный митинг. Об этом сообщает группа «За чистую Вятку! Стоп Марадыковский!».

Информация появилась 13 января. Митинг согласован с администрацией города. Пройдет он 25 января в 11 часов утра в сквере «Борцам революции» напротив стадиона «Динамо».

Тем временем одиночные пикеты активистов не прекратились. 12 января стало 41-м по счету днем акции, собрав 15 человек, которые сменяли друг друга с плакатами в руках на протяжении 8 часов. За время акции с протестами на улицы вышло более 60 человек. Напоминаем, что среди них отметились активисты движения «Родительский контроль», депутаты областного Заксобрания Ольга Сычкина, Федор Сураев, Сергей Редькин и Михаил Ковязин, общественный деятель Руслан Мамедов, заместитель председателя Заксобрания Владимир Костин, бизнесмен Багир Шарифов и другие. В пикетах участвовали не только кировчане, но и жители других городов по всей России.

Сейчас серия одиночных пикетов подходит к своему завершению. По словам организаторов, им нужно готовиться к митингу.

ИСТОЧНИК KP.RU