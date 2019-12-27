2019-12-27T11:16:30+03:00
Общество

Депутаты областного Заксобрания вышли на пикет против «Марадыковского»

Власть все больше поддерживает активистов в их начинании
Анастасия РОМАНОВА
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В четверг к зданию правительства области вышли на одиночный пикет депутаты Заксобрания региона. Фото: vk.com/ecovyatkaВ четверг к зданию правительства области вышли на одиночный пикет депутаты Заксобрания региона. Фото: vk.com/ecovyatka
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Неравнодушные кировчане продолжают выходить на протестные акции против строительства ПТК «Марадыковский». И в этом деле активистов все больше поддерживает власть.

В четверг, 27 декабря, свой протест выразили депутаты Законодательного Собрания Федор Сураев и Сергей Редькин. Пикет проходил у здания правительства области. В руках у депутатов был плакат с надписью «Мы — за будущее наших детей! #СтопМарадыковский». Об этом сообщает группа «За чистую Вятку! Стоп Марадыковский!». Она же и ведет отсчет дней с начала протестной акции - вчера прошел 24-ый день, как активисты начали выходить на улицы.

Все больше известных людей поддерживает активистов. Фото: vk.com/ecovyatka

Все больше известных людей поддерживает активистов. Фото: vk.com/ecovyatka

Свою позицию в форме одиночного пикета выразили уже 35 человек. Среди них жители не только областного центра, но и Котельнича, Мирного и других населенных пунктов области. Один пикет прошел даже в Москве. Напоминаем, что в Кирове с протестными плакатами в руках успели отметиться депутат Кировской гордумы Михаил Ковязин, кировский общественник Руслан Мамедов, бизнесмен Александр Шустов, депутат Законодательного Собрания Владимир Костин, лидер активистов Валерий Семенищев и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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