2019-12-23T15:43:23+03:00
Общество

Битва за чистую землю: кировчане выходят на митинги и пикеты против Марадыково и Шиеса

Участников движения беспокоит не только свой край, но и другие поселки с похожей судьбой
Анастасия РОМАНОВА
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Активисты вышли на Театральную площадь с информационными и протестными плакатами. Фото: vk.com/stopmaradykovskyАктивисты вышли на Театральную площадь с информационными и протестными плакатами. Фото: vk.com/stopmaradykovsky
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Борьба между властями и протестным экологическим движением продолжается. Однако теперь кировчане пикетируют не только Марадыковский объект, но и еще два подобных. В эти выходные состоялись акции солидарности с активистами из поселков Шиес и Осиново. Информацию сообщает группа «Нет Марадыковский».

Напомним, в поселке Шиесе в Архангельской области строится мусорный полигон. В поселке Осиново Республики Татарстан собираются возвести мусоросжигательный завод. Противостояние властей и активистов длится уже не первый месяц. Участники протестного движения из Кирова активно поддерживают жителей поселков, выходя на акции солидарности.

В субботу неравнодушные кировчане протестовали у здания правительства области. В воскресенье же они вышли на Театральную площадь. Среди участников пикета были как обычные граждане, так и представители партий и движений. Люди стояли с информационными плакатами с надписями «Я против объекта Марадыковский», «Требую остановить полицейский беспредел в Казани!» и тому подобными.

Кроме того, участники движения обсудили организацию кампании «ЭкоБессрочка» в Кирове. До января они обсудят время и место проведения кампании. Также активисты собираются заказать независимую экологическую экспертизу по Марадыковскому.

Тем временем кировчане уже 21 день как продолжают выходить на одиночные пикеты против строительства ПТК. Отсчет ведет группа «За чистую Вятку! Стоп Марадыковский!». Все больше известных кировчан поддерживают активистов, принимая участие в одиночных протестах. Сегодня ими стали общественный и культурный кировский деятель Руслан Мамедов и предприниматель Александр Шустов.

Напоминаем, что ранее на улицы в поддержку кировских активистов выходили зампредседателя Законодательного Собрания Владимир Костин, предприниматель и общественник Багир Шарифов, лидер активистов Валерий Семенищев и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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