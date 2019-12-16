«Нет химическому крематорию»: в Мирном прошел митинг против перепрофилирования «Марадыковского»

СЕГОДНЯ 12:25 2019-12-16T12:25:04+03:00

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Буря вокруг «Марадыковского» не утихает. Теперь акции протеста проходят уже не только в Кирове. В субботу, 14 декабря состоялся митинг в Мирном, где и располагается объект. В Мирном проживает 4500 человек, на митинг вышло 60 из них. Получается, что на мероприятии был каждый сотый житель поселка. Также присоединились к акции жители Кирова и Котельнича. Об этом сообщают в группе «Нет Марадыковский (РосРАО)».

Мероприятие продолжалось около двух часов. Люди держали в руках плакаты с надписями «Россия — это не свалка!», «Я против объекта Марадыковский» и другие на подобную тематику.

Неравнодушные говорили о желании провести референдум по вопросу создания ПТК «Марадыковский» и независимые общественные слушания в Мирном. По словам организатора митинга Вадима Ананьина, в итоге активисты учредили Мирнинское отделение Союза за химическую безопасность. Кроме того, они приняли резолюцию, которую в скором времени разошлют по адресам.

Тем временем в Кирове продолжают проводить одиночные пикеты против объекта. Вчера был тринадцатый день, как городские активисты привлекают внимание к проблеме. Отсчет ведет группа «За чистую Вятку! Стоп Марадыковский!». Напоминаем, что ранее на такие одиночные пикеты уже вышли общественные деятели и неравнодушные граждане. В их числе отметился заместитель Председателя Законодательного Собрания Владимир Костин.

ИСТОЧНИК KP.RU