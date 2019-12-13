В Кирове продолжаются пикеты против «Марадыковского»

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-13T12:34:17+03:00

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В четверг, 12 декабря, представители движения «Нет Марадыковский» провели очередной пикет против появления в Кировской области завода по переработке опасных отходов. На этот раз протестующие вышли к зданию правительства региона.

- Народ должен сам решить: быть ПТК «Марадыковский» или не быть, - заявляет организатор пикета Вадим Ананьев. - Сейчас наш оргкомитет готовит необходимые документы для проведения референдума.

Одиночные пикеты проходят ежедневно по всему городу. Также, свой протест выразил вице-спикер Заксобрания Кировской области Владимир Костин. В среду, 11 декабря, он вышел с плакатом на площадь у Филармонии. Активисты предлагают принять участие в пикетах и другим жителям города и области. Они помогут выбрать место и время и предоставят плакаты.

ИСТОЧНИК KP.RU