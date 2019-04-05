2019-04-05T12:11:34+03:00
Общество

Кировские желтые заборы демонтируют, чтобы починить и перекрасить

Раскритикованные кировчанами и сити-менеджером дорожные ограждения все же будут стоять в городе, только серого цвета
Елизавета Захарова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глухое перекрытие желтыми заборами вызвало много возмущений среди кировчан. Фото: admkirov.ruГлухое перекрытие желтыми заборами вызвало много возмущений среди кировчан. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

До 24 апреля в Кирове должны исчезнуть нашумевшие желтые заборы, установленные этой осенью для повышения безопасности жителей города. Однако на их месте появятся ограждения серого цвета. Работы по замене изгородей уже начались. Об этом сообщили в администрации города Кирова.

- В городе начался демонтаж ограждений, расположенных вдоль улично-дорожной сети, - пояснили в Управлении дорожной и парковой инфраструктуры. - Принято решение о единообразии цветового решения технических средств организации дорожного движения: стоек дорожных знаков, светофоров, пешеходных ограждений. Поэтому до 24 апреля все ограждения будут отремонтированы и покрашены в серый цвет.

Также в управлении отметили, что цвет дорожных ограждений не регламентирован какими-либо нормативами, законами. Поэтому цвет кировских заборов выбирается на усмотрение властей.

Напомним, что этой осенью новые дорожные ограждения, выкрашенные в ярко-желтый цвет, были высмеяны кировчанами. Для нашего города желтые заборы стали именем нарицательным. Однако не только жители Кирова были возмущены выбранной цветовой гаммой и местом установки ограждений.

В середине октября желтые заборы наглухо перекрыли главную городскую аллею - пешеходную часть Октябрьского проспекта. Сити-менеджер Илья Шульгин указал не устанавливать больше такие ограждения.

Однако уже через несколько дней новые желтые заборы перегородили пешеходный переход на Филейке.

После критики ограждений главой администрации города и кировчанами мешающие изгороди демонтировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура запретила прогулки ко львам в сафари-парке «Тайган», где хищник напал на кировчанку
71-летний житель Арбажа убил свою супругу топором
Пьяный житель Слободского изнасиловал 15-летнюю девушку
В Кирово-Чепецке под суд пойдет оптовый закупщик наркотиков
Кожа да кости: кировчане спасли от голодной смерти дворнягу, спрятавшуюся в пустом дачном доме
Почта России и «Ростелеком» запустили проект трансляции видеорекламы для распределенной сети в почтовых отделениях
Полтора года строгого режима: чепчанин украл телефон у незнакомца, пока тот стоял на улице
Без вести пропала: полиция пытается найти кировчанку, не выходившую на связь девять месяцев
«Я хочу рассчитывать на честный и справедливый суд»: депутат Дмитрий Никулин записал видеообращение из Грузии
Следком возбудил уголовное дело из-за капремонта аварийных домов в Омутнинске
Завершен первый этап межшкольного чемпионата «УРАЛХИМиЯ»
Кировчанке, оставившей свою 3-летнюю дочь умирать, назначили дополнительную психиатрическую экспертизу
Уникальный телеканал UFC ТВ начинает вещание в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink от «Ростелекома»
Кировчанка нашла в квартире тело своего молодого человека
В Кирове пройдет благотворительная игра «АзБУКи»
Елена Ковалева: «Мы будем информировать кировчан о всех вопросах, обсуждающихся на городском координационном совете органов ТОС»
Кировскому отряду «Лиза Алерт» подарили квадрокоптер за 86 тысяч рублей
Остеопаты из Кирова пожаловались на Елену Малышеву в прокуратуру
В 2019 году Кировэнерго установит на ЛЭП более 750 птицезащитных устройств
За март 102 кировчан лишили водительских прав
9 лет колонии строгого режима: у кировчанина обнаружили крупный сверток с наркотиками
Из-за путепровода в Чистые Пруды могут закрыть два железнодорожных переезда
Бренд «Дымковская игрушка» официально зарегистрировали в Роспатенте
Сломал брату-близнецу ногу: афанасьевец сядет на четыре года за два удара топором
«Помешочный сбор ТБО»: за мусором в Афанасьево машина приезжает раз в месяц
В Кирове подрядчику не заплатили за вывоз 82 тысяч кубометров снега