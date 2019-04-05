Кировские желтые заборы демонтируют, чтобы починить и перекрасить

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-05T12:11:34+03:00

Раскритикованные кировчанами и сити-менеджером дорожные ограждения все же будут стоять в городе, только серого цвета

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До 24 апреля в Кирове должны исчезнуть нашумевшие желтые заборы, установленные этой осенью для повышения безопасности жителей города. Однако на их месте появятся ограждения серого цвета. Работы по замене изгородей уже начались. Об этом сообщили в администрации города Кирова.

- В городе начался демонтаж ограждений, расположенных вдоль улично-дорожной сети, - пояснили в Управлении дорожной и парковой инфраструктуры. - Принято решение о единообразии цветового решения технических средств организации дорожного движения: стоек дорожных знаков, светофоров, пешеходных ограждений. Поэтому до 24 апреля все ограждения будут отремонтированы и покрашены в серый цвет.

Также в управлении отметили, что цвет дорожных ограждений не регламентирован какими-либо нормативами, законами. Поэтому цвет кировских заборов выбирается на усмотрение властей.

Напомним, что этой осенью новые дорожные ограждения, выкрашенные в ярко-желтый цвет, были высмеяны кировчанами. Для нашего города желтые заборы стали именем нарицательным. Однако не только жители Кирова были возмущены выбранной цветовой гаммой и местом установки ограждений.

В середине октября желтые заборы наглухо перекрыли главную городскую аллею - пешеходную часть Октябрьского проспекта. Сити-менеджер Илья Шульгин указал не устанавливать больше такие ограждения.

Однако уже через несколько дней новые желтые заборы перегородили пешеходный переход на Филейке.

После критики ограждений главой администрации города и кировчанами мешающие изгороди демонтировали.

ИСТОЧНИК KP.RU