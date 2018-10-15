Илья Шульгин: «Какая музыка играет в голове у людей, которые ставят эти «желтые заборы»?

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-15T14:31:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 15 октября, в администрации города прошло совещание, на котором сити-менеджер Илья Шульгин и подрядчики обсудили вопросы теплоснабжения и вывоза мусора. В том числе, разговор зашел и о «желтых заборах», которые в очередной раз перегородили путь пешеходам.

- Насколько я помню, я давал распоряжение не ставить больше такие ограждения, - отметил Илья Шульгин. - В итоге очередной «желтый забор» перегородил пешеходный переход на Филейке. Какая музыка играет в голове у людей, которые ставят эти «желтые заборы»?

В ответ на это подрядчики сообщили, что такие ограждения уже давно ставит ДДХ. Илья Шульгин потребовал решить этот вопрос.

Напомним, что впервые о таких ограждениях заговорили на прошлой неделе. Кировчане пожаловались в соцсетях на то, что аллею на Октябрьском проспекте наглухо перегородили «желтыми заборами» на пересечении с улицей Труда.