Илья Шульгин раскритиковал безопасные «желтые заборы» на улицах города

СЕГОДНЯ 08:46 2018-10-11T09:31:49+03:00

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Глава администрации города Кирова Илья Шульгин, присоединился к кировчанам в вопросе критики «желтых заборов», которые ограничивают пешеходную зону от проезжей части. Отметим, что недавно новые ограждения появились сразу в нескольких микрорайонах города, но больше всего от них пострадал Октябрьский проспект. На нем установили «глухое» перекрытие аллеи на пересечении с улицей Труда.

- Безусловно, безопасность превыше всего, - отметил Илья Шульгин, - но давайте обеспечивать ее другими методами. Перекрыть в нескольких местах аллею, которая исторически является прогулочной зоной, - это самый простой и одновременно самый бестолковый способ повышения безопасности. В глазах жителей города это выглядит так: мы не смогли создать для вас безопасные условия, поэтому просто перегородим пешеходную зону, по которой вы привыкли ходить. По такой логике можно и весь город закрыть для пешеходов.

В ответ представители ГИБДД отметили, что перекресток Октябрьского проспекта и улицы Труда всегда был очень опасным для пешеходов: в 2016-2017 годах здесь произошло шесть ДТП, в одном из них погиб человек. По мнению сотрудников госавтоинспекции и дирекции дорожного хозяйства, все участки, где главная аллея города пересекает другие улицы, являются опасными.

Однако, сити-менеджер стоял на своем: он предложил резко прекратить установку «желтых заборов», взамен оперативно продумать реальный комплекс мер для обеспечения безопасности пешеходов. Следующая встреча по вопросу «желтых заборов» состоится 15 октября.