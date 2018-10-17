2018-10-17T17:35:51+03:00
Общество

На Октябрьском проспекте и у ОЦМ демонтируют «желтые заборы»

Пешеходная аллея в центре города будет сохранена
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Уже установленные заборы начали демонтировать, а новые ограждения пока что не ставят. Фото: www.admkirov.ruУже установленные заборы начали демонтировать, а новые ограждения пока что не ставят. Фото: www.admkirov.ru
Изменить размер текста:

В Кирове начали демонтировать «желтые заборы», вызвавшие массу негативных комментариев и жалоб горожан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Напомним, на днях сити-менеджер Илья Шульгин провел два совещания с сотрудниками Госавтоинспекции и Дирекции дорожного хозяйства. На этих встречах было решено прекратить установку ограждений и демонтировать те «желтые заборы», которые успели поставить в течение последних дней.

- Так, новое пешеходное ограждение в районе ОЦМ закрыло асфальтированный проход к дороге, - пояснили в мэрии. - Вскоре его демонтировали и вновь открыли доступ кировчан к пешеходной дорожке.

Отметим, что особое негодование жителей Кирова вызвало перекрытие аллеи на Октябрьском проспекте. В итоге в администрации города решили сохранить «сквозной» проход по пешеходной аллее проспекта, некоторые «желтые заборы» в том районе уже демонтированы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На экране ВятГУ включили кадр с поминальной свечой в память о погибших в Керчи
Мэрия: из-за событий в Керчи детские сады и школы усилят меры безопасности
В камере Плотникова нет телевизора, а в камере Рыболовлева - есть
Жителя Белой Холуницы силой увезли из дома и жестоко избили
На Зональном 28-летний наркоман упал с балкона десятого этажа
«В удовлетворении иска отказано»: кировских католиков оставили без костела
Киров занял 20 место в рейтинге благоприятных для карьеристов городов
Кирово-Чепецк стал финалистом конкурса «Лучшая муниципальная стратегия 2018»
Кировский таксист выбил входную дверь в квартире пассажира и украл 80 тысяч рублей
В Кирове водитель автобуса зажал в дверях десятилетнюю девочку
В Кирове пропал 25-летний молодой человек: на связь он не выходил с мая
Депутата Орловского района заставили досрочно сложить полномочия
Коммунальщики обманули жильцов многоквартирного дома на 240 тысяч рублей
Кировчанин сядет в тюрьму на четыре месяца за украденную бутылку дешевого пива
Из-за шквалистого ветра в Кировской области энергетики перешли на усиленный режим работы
В Кировской области выдано 1 900 000 банковских карт
Безработный житель Кирса устроил в своем доме наркопритон
В слободу Курочкино пустят автобус №26
Кошка Дашка около месяца ждала своего хозяина, отказываясь от еды
В Кирове ночью пытались сжечь банкомат
«Видеообщение в интернете» – новый обучающий модуль программы «Ростелекома» и Пенсионного фонда России «Азбука интернета»
Житель Лузы не одолжил денег собутыльнику и был убит в канаве
В Кирове вместо «желтых заборов» на проблемных дорогах появятся «зебры» и «лежачие полицейские»
На карте кировской ЦДС низкопольные автобусы выделили желтыми значками
В Кирове всю ночь искали девятилетнюю школьницу
За прошедшую неделю 147 кировчан заболело кишечной инфекцией