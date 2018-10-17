На Октябрьском проспекте и у ОЦМ демонтируют «желтые заборы»

СЕГОДНЯ 17:35 2018-10-17T17:35:51+03:00

Уже установленные заборы начали демонтировать, а новые ограждения пока что не ставят. Фото: www.admkirov.ru

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В Кирове начали демонтировать «желтые заборы», вызвавшие массу негативных комментариев и жалоб горожан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Напомним, на днях сити-менеджер Илья Шульгин провел два совещания с сотрудниками Госавтоинспекции и Дирекции дорожного хозяйства. На этих встречах было решено прекратить установку ограждений и демонтировать те «желтые заборы», которые успели поставить в течение последних дней.

- Так, новое пешеходное ограждение в районе ОЦМ закрыло асфальтированный проход к дороге, - пояснили в мэрии. - Вскоре его демонтировали и вновь открыли доступ кировчан к пешеходной дорожке.

Отметим, что особое негодование жителей Кирова вызвало перекрытие аллеи на Октябрьском проспекте. В итоге в администрации города решили сохранить «сквозной» проход по пешеходной аллее проспекта, некоторые «желтые заборы» в том районе уже демонтированы.