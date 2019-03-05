После гибели трехлетней кировчанки власти начнут защищать детей, находящихся в опасности

СЕГОДНЯ 10:28 2019-03-05T10:28:37+03:00

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В правительстве Кировской области разработают комплекс мер по раннему выявлению и учету детей, находящихся в социально опасном положении и сложной жизненной ситуации. «Толчком» к этому стала гибель трехлетней девочки в кировской квартире: мама заперла ребенка на несколько дней без еды и воды. Эта трагедия вызвала широкий резонанс среди кировчан и стала известна всей стране.

- До конца этой недели мы подготовим распоряжение о конкретных мероприятиях, - сообщает пресс-служба правительства Кировской области. - Будем использовать информационные системы. Например, если мама не приводит ребенка на осмотр в поликлинику в течение восьми месяцев, информационная система даст об этом знать врачу.

Ранее в правительстве состоялась встреча губернатора Кировской области Игоря Васильева с журналистами. Глава региона отметил, что трагедия со смертью трехлетней девочки может заставить кировчан по-другому посмотреть на многие вещи.

Чиновники разработают целый комплекс мер по защите детей. Фото: пресс-служба правительства Кировской области

- Мы должны найти потенциальные точки угрозы жизни и здоровью детей, - сообщил Игорь Васильев. - Ими могут быть асоциальный образ жизни, наличие судимости у родителей и многие другие факторы. Здесь нужен комплексный подход, межведомственное взаимодействие: работа медиков, соцзащиты, участковых полицейских, уполномоченного по правам ребенка. Наша задача - сохранение жизни любого кировчанина. Я призываю наших жителей: будьте милосердны и неравнодушны. Ведь в случае с погибшей девочкой люди знали, что происходит, но никуда не сообщили и ничего не сделали.

ИСТОЧНИК KP.RU