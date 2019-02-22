В центре Кирова на женщину упала снежная глыба

СЕГОДНЯ 08:45 2019-02-22T10:49:25+03:00

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Вчера, 21 февраля, в центре Кирова на женщину упала наледь с крыши. ЧП произошло у дома на ул. Дерендяева, 8. Кировчанка получила открытую черепно-мозговую травму, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сразу после этого в мэрии прошло экстренное совещание по вопросам уборки городских крыш.

Как выяснилось, дом, с кровли которого и сошла наледь, относится к управляющей компании «АКОР», которой уже не раз выписывали штрафы за плохую работу. Однако представители УК не реагируют на предписания властей.

- Нужно помочь следственным органам в привлечении руководства «АКОР» к ответственности, - приводит слова Ильи Шульгина пресс-служба города Кирова. - И немедленно начать процедуру лишения этой УК лицензии. Каждая компания должна понимать: наказание за халатность в работе будет неотвратимым.

Отметим, что лишить УК лицензии может только Госжилинспекция. Теперь специалисты ГЖИ будут ежедневно участвовать в проверках кировских дворов и путь реагирования на нарушения со сторону управляющих компаний сократится.

ИСТОЧНИК KP.RU