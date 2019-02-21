2019-02-21T20:34:51+03:00
Происшествия

В Кирове с тяжелой травмой госпитализировали женщину после падения глыбы льда

ЧП произошло на улице Дерендяева
Евгений ДЕМИХОВ
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Это уже третий случай падения снега с крыш на кировчанЭто уже третий случай падения снега с крыш на кировчанФото: Евгений ДЕМИХОВ
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Инцидент произошел сегодня, 21 января, вечером. Огромная сосулька обрушилась с крыши дома по адресу Дерендяева, 8, на прохожую. 60-летнюю женщину увезли в больницу с тяжелой травмой головы или позвоночника. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы происшествия.

Случилось то, чего так опасались многие кировчане. Ненастная погода не только завалила дворы, дороги и крыши, но стала буквально травмировать горожан. Конечно, погода ни в чем не виновата. Отвечать должен тот, кто так безответственно относится к своей работе.

Напомним, что неделю назад произошло два подобных случая. 16 февраля из-за снежных обвалов получили травмы ребенок и пенсионер. К счастью, оба отделались легкими травмами, однако кировский следком начал выяснять причины инцидентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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