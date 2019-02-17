2019-02-17T10:46:07+03:00
Происшествия

В Кирове из-за сошедшего снега с крыши пострадали двухлетний ребенок и пенсионер

Оба инцидента произошли в один день
Евгений ДЕМИХОВ
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Управляющие компании будут отвечать за сошедший с крыш снег. Фото: admkirov.ruУправляющие компании будут отвечать за сошедший с крыш снег. Фото: admkirov.ru
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16 февраля из-за упавшего с крыш снега пострадали два человека. Около 11 часов на улице Чистопрудненская, 8, снег упал прямо на маленького ребенка. Медики осмотрели малыша, после чего его отпустили домой: тяжелых травм не обнаружилось.

- Информацию об инциденте довели до сити-менеджера и следственного комитета, - сообщили в администрации города Кирова. - Крыша этого дома - плоская, однако снежный навес мог образоваться на края крыши, балконе или козырьке.

В СУ СКР Кировской области сообщили, что сейчас следователи выясняют причины инцидента.

Аналогичный инцидент произошел в тот же день в 12.50 часов на улице Дзержинского, 16. На пенсионера 1956 года рождения сошел снег с крыши. После обращения в больницу выяснилось, что мужчина получил легкую травму лучезапястного сустава.

Сити-менеджер Илья Шульгин заявил, что ни один из этих случаев не должен остаться безнаказанным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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