«Мы ждем ЧП»: в социальных сетях кировчане публикуют фотографии снежных завалов

Кировчане несколько недель безрезультатно обрывают телефоны управляющих компаний, коммунальных служб в поисках ответа на вопрос, когда же из города исчезнет пресловутая «снежная каша», ледяные пласты на крышах и «дворовые Эльбрусы», оставленные работниками после уборки крыш и тротуаров. Почему же безрезультатно? Все потому, что многие «управляйки» (в Кирове их всего 54) не отвечают на звонки или просто отключают телефоны.

От безысходности кировчане «кричат» о своих проблемах в социальных сетях. За два дня в одном из популярных пабликов появилось больше двадцати отчаянных жалоб. Люди просто надеются, что хотя бы здесь их услышат и ответят им: администрация города очень часто реагирует на «аховые» ситуации, опубликованные в сети. Однако из всех увиденных постов лишь на пять штук официальная группа правительства Кировской области ответила «Добрый день. Информация направлена в администрацию города Кирова».

«ОТ СЕБЯ»

Самым тяжелым (в прямом и переносном смысле) стал случай с замурованной дверью дома № 26 на улице Широнинцев. После многочисленных жалоб о «каше» во двор здания приехал трактор. Техника расчистила дорожку, однако завалила снегом выходы из подъездов. Жительница дома сняла на видео, как соседу удалось открыть входную дверь: он налег на нее и несколько раз толкнул, чтобы открыть хотя бы на полметра. Мужчина пролез, а вот как выходили из дома пожилые люди и родители с детьми и колясками - вопрос.

Фото: vk.com/zlo43

В том, что дорогу расчистили, нет ничего плохого. Но после трактора должен был прийти дворник, освободив подъезды от заточения. Но жильцы так никого и не увидели.

- Собираю все фото и подписи жильцов, - написала Наталья в комментариях. - Буду передавать дело в прокуратуру. Мы устали платить за дворника, которого нет. После выхода данного поста (а он не первый!) сегодня, в 14.20, впервые увидела дворника, но он только сделал вид, что поработал!

В ответ УК заявила, что у компании нет денег на топливо для техники, из-за этого работы проводятся не своевременно. Но отсюда новый вопрос: неужели для работы дворника необходимо топливо?

«ОТНЕСИТЕСЬ К ЭТОМУ С ПОНИМАНИЕМ!»

Снежный коллапс не обошел и центр Кирова. С домов на Октябрьском проспекте, начиная с улицы Преображенской в сторону ЦУМа, подрядчик скинул снег, который образовал на тротуаре непролазные горы.

Фото: vk.com/zlo43

- Стыдобища! - написала гневная кировчанка. - Центр города, напротив ЖК «Алые паруса». Почему люди не летают, как птицы? И когда мозг или что-то у УК заработает? Зима продолжается, и экстрим на Вятке тоже.

- В Кирове хотели туризм развивать: пешие туры на ура зайдут, - начали иронизировать другие.

Однако большинство кировчан относятся к ситуации не с юмором, а негативно: такого снежного бедствия еще никогда не было. А что со всем этим снегом будем делать весной? Доставать лодки и вместо такси вызывать катера с моторами?

Фото: vk.com/zlo43

- Сегодня, похоже, ночью какой-то «умелец» решил прогрести тротуар по Октябрьскому проспекту, - пишет один из жителей центра Кирова. - Толку не хватило, нагреб сугробище прямо к остановке. Лучше бы ты, такой товарищ, ничего не трогал. Считаю скотством так поступать и так оставлять к семи утра: люди, залезая на этот сугроб, падают. Женщинам с колясками точно не пройти! Кто не боится, обходят прямо по дороге.

Снежные завалы людям приходилось обходить по проезжей части. Фото: vk.com/zlo43

К счастью, эти снежные горы убрали. Правда, только после обеда следующего дня.

А ЕСЛИ ГАЗОВАЯ ТРУБА ЛОПНЕТ...

А если все-таки пробраться сквозь снежные горы чуть глубже, то на глаза попадется еще одно бездействие коммунальщиков. На Преображенской, 23а, снежно-ледяная глыба угрожающе нависла над тротуаром. И это еще полбеды: лед может рухнуть прямо на тонкую газовую трубу.

Чуть дальше по Приображенской на крыше одного из дома снежная глыба нависла над газовой трубой. Фото: vk.com/zlo43

- Звоним везде и каждый день! - сообщили в социальных сетях жильцы дома. - Теперь не то что выходить из дома боимся, мы вообще боимся представить, что произойдет, если сломает газовую трубу!

Спустя чуть больше четырех часов после публикации снег скинули. Труба осталась цела. Жильцы тоже.

И СТУДЕНТАМ НЕ ПРОЙТИ, И В МАГАЗИН НЕ ЗАЙТИ

А на Красноармейской, 38, управляющая компания добросовестно убрала снег с крыш. Правда, скинув его вниз, завалила проход студентам к нескольким корпусам университетов и местным жильцам вход в продуктовый магазин.

- Снег с крыши скинули вчера, - написала в паблике кировчанка. - Обещали трактор пригнать. Вот, до сих пор ждем.

- Обещанного, сами знаете, сколько ждут, - тут же начали иронизировать в ответ.

- Мало того, когда немного стемнело, они ледышек еще накидали. А мы только проход сделали к магазину. Управляющая компания, кстати, второй день трубку не берет!