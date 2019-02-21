Кировские УК будут лишать лицензий за плохую уборку снега

СЕГОДНЯ 09:13 2019-02-21T10:58:14+03:00

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В соцсетях регулярно появляются новые жалобы на уборку снега - точнее, на ее отсутствие. Кировчане присылают фотографии, на которых запечатлены заваленные снегом тротуары и дворы. Нередко причинами таких ЧП являются сами коммунальщики: они, например, могут сбросить наледь с крыши, но потом не вывезти ее.

- УК должна не только очистить тротуар, но и вывезти весь снег на специальный полигон, - пояснили в пресс-службе города Кирова. - Однако некоторые компании не делают ни того, ни другого. В итоге приходится отправлять на очистку тротуаров тех подрядчиков, которые должны были работать на уборке снега с других улиц. Подобные ЧП уже отмечены у домов на Октябрьском проспекте, 64, 66, и ул. Красноармейской, 38.

Управляющие компании, которые неоднократно нарушат правила работы, будут оштрафованы на сумму до 200 тысяч рублей и могут лишиться лицензий.

ИСТОЧНИК KP.RU