В Кирове нашли 101 неочищенную крышу
Всего в городе 2518 домов со скатными крышами. Из них 1916 убирали от снега хотя бы раз за эту зиму. А вот оставшиеся шесть сотен находятся, как говорят в администрации, в ведомстве проблемных управляющих компаний.
- С такими организациями приходится работать в ручном режиме, - рассказали в администрации города Кирова. - Во время рейда обнаружен 101 проблемный адрес. УК дали срок до 6 февраля расчистить эти крыши.
7 февраля в администрации планируют провести контрольный осмотр. Если нарушения не устранят, то управляющие компании могут получить штраф в размере от 50 до 200 тысяч рублей.
Кстати, ежедневно все подрядчики присылают в администрацию отчеты с фотографиями расчищенных крыш.
ИСТОЧНИК KP.RU