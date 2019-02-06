В Кирове нашли 101 неочищенную крышу

СЕГОДНЯ 08:36 2019-02-06T10:06:25+03:00

Управляющую компанию могут оштрафовать на 200 тысяч рублей

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Всего в городе 2518 домов со скатными крышами. Из них 1916 убирали от снега хотя бы раз за эту зиму. А вот оставшиеся шесть сотен находятся, как говорят в администрации, в ведомстве проблемных управляющих компаний.

- С такими организациями приходится работать в ручном режиме, - рассказали в администрации города Кирова. - Во время рейда обнаружен 101 проблемный адрес. УК дали срок до 6 февраля расчистить эти крыши.

7 февраля в администрации планируют провести контрольный осмотр. Если нарушения не устранят, то управляющие компании могут получить штраф в размере от 50 до 200 тысяч рублей.

Кстати, ежедневно все подрядчики присылают в администрацию отчеты с фотографиями расчищенных крыш.

ИСТОЧНИК KP.RU