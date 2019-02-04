На кировских домах вновь «выросли» гигантские сосульки

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-04T09:25:06+03:00

Сосульки свисают с козырьков подъездов и крыш и представляют опасность для всех жителей дома. Фото: vk.com/zlo43

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Большие ледышки создают опасность вблизи многих домов города. Кировчане рассказали об опасных «наростах» в социальных сетях. Пользователи группы «Злой Кировчанин» выложили на всеобщее обозрение сосульки на домах по улицам Дзержинского, 58, Московской, 43, и Студенческому проезду, 8.

Некоторые ледышки достигают размеров двух этажей. Это, конечно, не рекорд, но кировчанам такие достижения не нужны.

В Сети жители Кирова поделились на два лагеря. Одни говорят, что сколько бы ни просили у коммунальных служб убрать эти сосульки - их не слышать. Доходит до того, что приходиться писать в прокуратуру. А другие горожане говорят, что по первому же требованию приезжали работники и сбивали ледышки. А кое-кто даже предложил сбивать сосульки самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU