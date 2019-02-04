На кировских домах вновь «выросли» гигантские сосульки
Большие ледышки создают опасность вблизи многих домов города. Кировчане рассказали об опасных «наростах» в социальных сетях. Пользователи группы «Злой Кировчанин» выложили на всеобщее обозрение сосульки на домах по улицам Дзержинского, 58, Московской, 43, и Студенческому проезду, 8.
Некоторые ледышки достигают размеров двух этажей. Это, конечно, не рекорд, но кировчанам такие достижения не нужны.
В Сети жители Кирова поделились на два лагеря. Одни говорят, что сколько бы ни просили у коммунальных служб убрать эти сосульки - их не слышать. Доходит до того, что приходиться писать в прокуратуру. А другие горожане говорят, что по первому же требованию приезжали работники и сбивали ледышки. А кое-кто даже предложил сбивать сосульки самостоятельно.
ИСТОЧНИК KP.RU