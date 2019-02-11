2019-02-11T15:50:45+03:00
Недвижимость

Две кировские УК могут лишиться лицензий из-за неочищенных крыш

Против компаний «АКОР» и «Актив-комфорт» регулярно заводят протоколы о нарушениях в работе
Александр ЧАРУШИН
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Немало «проблемных» крыш расположено на Октябрьском проспектеНемало «проблемных» крыш расположено на Октябрьском проспектеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кирове крыши зданий продолжают очищать от снега и сосулек. На сегодняшний день почти с 700 из 752 «проблемных» кровель ликвидировали наледь. Однако некоторые управляющие компании регулярно игнорируют требования об очистке крыш. Они не устраняют нарушения, выявленные в их работе, и получают штрафы один за другим.

- На сегодня с крыш многих домов на Октябрьском проспекте не убраны снежные навесы и сосульки, - сообщает пресс-служба города Кирова. - В управляющие компании «АКОР» и «Актив-комфорт» регулярно уходят требования об очистке кровель, но это не приносит результата. Против этих УК уже заведено 7 протоколов, по которым компаниям придется заплатить штрафы.

Сити-менеджер Илья Шульгин считает, что повлиять на «АКОР» и «Актив-комфорт» таким путем нельзя.

- Даже если будет 77 протоколов и по каждому они заплатят штраф, но крыши останутся неочищенными, мы не решим проблему, - подчеркнул Шульгин. - Известно о многократных нарушениях со стороны этих УК? Начните в отношении них процедуру лишения лицензий!

ИСТОЧНИК KP.RU

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