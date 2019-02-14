Следователи: Леонид Яфаркин обманул строительную компанию на 120 миллионов

СЕГОДНЯ 11:22 2019-02-14T11:51:58+03:00

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7 ноября 2018 года был задержан первый подозреваемый по делу о продаже земли в парке Победы. Им оказался соучредитель ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» («КЗОРС») Леонид Яфаркин.

По версии следствия, в 2014 году Яфаркин пообещал одному из местных бизнесменов помочь в покупке муниципального земельного участка. За это мужчина потребовал 2 миллиона рублей. Деньги Яфаркин получил, но обещание свое не выполнил.

В 2017 году он по заниженной цене вывел два земельных участка из списка имущества «КЗОРС» на подконтрольное ему юрлицо. Затем он продал эту землю одной из кировских строительных компаний - ущерб, нанесенный фирме, в итоге составил 120 миллионов рублей.

Уголовные дела против Яфаркина возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба без признаков хищения в особо крупном размере». Сейчас дела соединили в одно производство. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU