2018-11-24T13:04:55+03:00
Происшествия

Следственный комитет подтвердил арест Леонида Яфаркина

Его перевели под стражу за несоблюдение «домашнего ареста»
Евгений ДЕМИХОВ
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Сейчас Леонид Яфаркин находится под стражей. Фото: kirov.sledcom.ruСейчас Леонид Яфаркин находится под стражей. Фото: kirov.sledcom.ru
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Дело о продаже кировского парка Победы продолжается. На время следствия Леонид Яфаркин, главный подозреваемый, был под домашним арестом. Ему запрещалось свободное передвижение.

- Вчера ему заменили меру пресечения, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - Его перевели на содержание под стражей за нарушение условий домашнего ареста.

Напомним, что на Леонида Яфаркина, одного из учредителей ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения, завели дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Его подозревают в участии в махинациях с участком земли парка Победы.

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