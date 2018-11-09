Срок задержания Леонида Яфаркина продлили еще на трое суток
Сегодня, 9 ноября, срок задержания одного из учредителей ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» Леонида Яфаркина продлили еще на 72 часа. Об этом сообщили в СУ СКР по Кировской области. Напомним, Яфаркин стал первым задержанным подозреваемым по делу о продаже земли в парке Победы Кирова.
Ранее следователи возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Если Леонид Яфаркин получит обвинение в этом преступлении и его вина будет доказана, то наказание по статье может составить до десяти лет тюрьмы со штрафом в размере до миллиона рублей.
Яфаркин был задержан в среду, 7 ноября. В его доме, на работе и у родственников уже прошли обыски, также подозреваемого допросили. В ближайшее время следователи могут организовать и очные ставки.
Напомним, по версии следствия, махинации с участком земли в парке Победы были совершены в 2007-2015 годах. 4,3 гектара земли были арендованы, выкуплены и затем перепроданы крупной строительной компании. Городу Кирову, который и стал потерпевшим в этом деле, был нанесен ущерб в размере не менее девяти миллионов рублей.