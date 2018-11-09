2018-11-09T15:08:34+03:00
Происшествия

Срок задержания Леонида Яфаркина продлили еще на трое суток

В Кирове продолжается расследование громкого уголовного дела о продаже участка в парке Победы
Александр ЧАРУШИН
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Яфаркин был задержан в среду, 7 ноября. Фото: kirov.sledcom.ruЯфаркин был задержан в среду, 7 ноября. Фото: kirov.sledcom.ru
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Сегодня, 9 ноября, срок задержания одного из учредителей ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» Леонида Яфаркина продлили еще на 72 часа. Об этом сообщили в СУ СКР по Кировской области. Напомним, Яфаркин стал первым задержанным подозреваемым по делу о продаже земли в парке Победы Кирова.

Ранее следователи возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Если Леонид Яфаркин получит обвинение в этом преступлении и его вина будет доказана, то наказание по статье может составить до десяти лет тюрьмы со штрафом в размере до миллиона рублей.

Яфаркин был задержан в среду, 7 ноября. В его доме, на работе и у родственников уже прошли обыски, также подозреваемого допросили. В ближайшее время следователи могут организовать и очные ставки.

Напомним, по версии следствия, махинации с участком земли в парке Победы были совершены в 2007-2015 годах. 4,3 гектара земли были арендованы, выкуплены и затем перепроданы крупной строительной компании. Городу Кирову, который и стал потерпевшим в этом деле, был нанесен ущерб в размере не менее девяти миллионов рублей.

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