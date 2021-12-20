В Кирове завершилось расследование уголовного дела по факту ДТП у ТЦ «Макси», в котором погиб шестилетний мальчик

На регулируемом перекрестке возле ТЦ «Макси» столкнулись две легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове завершилось расследование уголовного дела, возбужденного после жуткой аварии. В ДТП погиб шестилетний ребенок. Еще пять человек, в том числе двое детей, получили различные травмы.

«РЕБЕНКА ПРИШЛОСЬ ВЫТАСКИВАТЬ ИЗ-ПОД МАШИНЫ»

Жуткое ДТП произошло на перекрестке улиц Ивана Попова и Чистопрудненской 17 августа 2021 года. «Форд Мондео», столкнувшись на пересечении с «Хондой», вылетел на тротуар с проезжей части и врезался в толпу людей-пешеходов, собиравшихся переходить дорогу. Пострадали шестеро человек, в том числе дети 3, 5 и 6 лет. Последний попал под сам автомобиль. Очевидцы помогли отодвинуть машину и достать из-под нее мальчика.

Оперативно подъехавшая «скорая» забрала всех пострадавших в областной Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Ребенок, попавший под удар машины и получивший наиболее тяжелые травмы, впал в кому. Через два дня стало известно, что шестилетний мальчик, к сожалению, скончался.

По факту смертельного ДТП сразу возбудили уголовное дело - изначально по ч.1 ст.264, «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». После гибели мальчика ее переквалифицировали.

КТО ВИНОВАТ?

Как сообщает областное УМВД, в ходе расследования уголовного дела специалисты провели несколько экспертиз. Их результаты постановили: виноваты оба водителя. Так, «Форд» под управлением 20-летнего парня двигался по трассе со значительным превышением скорости - 100 км/ч. В свою очередь, 35-летняя женщина за рулем «Хонды» совершала поворот налево и не пропустила летящую прямо машину. В итоге нарушения правил дорожного движения стоили здоровья пяти людям и жизни - маленькому ребенку.

Обвинение предъявили обоим водителям - по ч.3 ст.264 УК РФ, «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание, грозящее каждому из виновников - лишение свободы на срок до пяти лет и запрет на определенную деятельность сроком до трех лет.

На данный момент уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.