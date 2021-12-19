Коронавирус в Кировской области: статистика за неделю с 11 по 18 декабря

На одном из кировских заводов 17 декабря начали выпускать вакцину от коронавируса «КовиВак». Фото: kirovreg.ru

С 11 по 18 декабря в Кировской области ежедневно регистрировали более 230 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за неделю инфекцию выявили у 1671 жителя области. Выздоровели и выписаны из стационаров 1229 человек. За прошедшие семь дней число скончавшихся от этого заболевания увеличилось на 17 человек. Всего за весь период пандемии от инфекции, по информации сайта стопкоронавирус.рф, в регионе скончались 724 человека.

А по данным регионального оперштаба на 18 декабря, в стационарах проходит лечение 1851 пациент с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 184 жителя области, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 3788 жителей области.

Тем временем в области продолжается массовая вакцинация от короновируса. По темпам прививочной кампании наш регион по-прежнему находится в первой десятке субъектов-лидеров РФ. Об этом рассказали в оперштабе.

По состоянию на 13 декабря, первым компонентом вакцинировались уже более 676 тысяч кировчан. Из них более 619 тысяч сделали прививку и вторым компонентом. Ревакцинацию прошли 112 тысяч человек.

На текущей неделе запасы вакцины в нашей области пополнили. В регион завезли более 84 тысяч доз вакцины. В наличии есть препараты «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона». Вакцина «Ковивак» поступает небольшими партиями и также распределяется по прививочным пунктам.

Отметим, что Кировская область находится в первой десятке рейтинга по темпам вакцинации в стране. В регионе действует 124 прививочных пункта, в том числе 44 мобильных. Причем пройти вакцинацию жители региона могут не только в будние, но и выходные дни. А в областном центре открыты еще и три круглосуточных пункта.

На текущей неделе случилось и значимое для области событие: в пятницу, 17 декабря, на одном из кировских заводов начали выпускать вакцину от коронавируса «КовиВак». Препарат разработан в центре имени Чумакова. До конца года планируется произвести 250 тыс. доз. Но компания уверена, что есть возможности выпускать до миллиона доз в месяц. Это позволит даже отправлять вакцину на экспорт.

Напомним, что в Кировской области завершился срок, по которому отдельные предприятия должны были в обязательном порядке вакцинировать своих работников от коронавируса. Сотрудники Роспотребнадзора начали проверку исполнения данного постановления. Об этом сообщили в надзорном органе.

В текущем месяце планируют проверить 18 учреждений образования, 19 объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также организации культуры и здравоохранения. Пока представители Роспотребнадзора посетили 14 компаний.

Выяснилось, что на большинстве предприятий все сотрудники имеют сертификаты о проведенной вакцинации. Но есть и организации-нарушители. В этих учреждениях пришлось отстранить от работы не привитых работников. На юридических лиц составили протоколы об административном правонарушении.

Подобные рейды будут продолжаться и дальше. Во время проверок специалисты оценят также и то, как те или иные организации соблюдают противоэпидемические правила.