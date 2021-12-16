Кировский Роспотребнадзор начал проверки по обязательной вакцинации сотрудников

Сертификаты об обязательной вакцинации имеют большинство сотрудников отдельных предприятий Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области завершился срок, по которому отдельные предприятия должны были в обязательном порядке вакцинировать своих сотрудников от коронавируса. Сотрудники Роспотребнадзора начали проверку исполнения данного постановления. Об этом сообщили в надзорном органе.

В декабре текущего года планируют проверить 18 учреждений образования, 19 объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также организации культуры и здравоохранения. В этом месяце представители Роспотребнадзора посетили уже 14 юридических лиц.

На большинстве предприятий все сотрудники имеют сертификаты о проведенной вакцинации.Но есть и компании нарушители. В этих учреждениях пришлось применить меры по отстранению не привитых работников. На юридических лиц составили протоколы об административном правонарушении.

Подобные рейды будут продолжаться и дальше. Во время проверок специалисты оценят также и то, как те или иные организации соблюдают противоэпидемические правила.