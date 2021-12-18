В Кировской области на 18 декабря в стационарах находятся менее 2000 пациентов с коронавирусом

За предыдущие сутки прививки сделал 2261 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В кировской области, по данным регионального оперштаба, на 18 декабря подтвержден 231 новый случай заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 240 человек, перенесших это заболевание.

В стационарах проходит лечение 1851 пациент с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 184 жителя области, 20 из них подключен к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции, по информации сайта стопкоронавирус.рф, в регионе скончались 724 человека.

На дому лечатся 3788 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 357 человек. А в прививочных пунктах вакцинировали 2261 кировчанина.