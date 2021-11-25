QR-коды в Кировской области: Как получить, где распечатать и куда без него не пустят

Без QR-кода кировчан не пустят в большинство общественных мест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продолжаем рассказывать кировчанам про QR-коды! В частности, где он есть, как его получить на руки и на телефон, и что делать, если он не появился в личном кабинете.

РАСПЕЧАТАТЬ - В МФЦ

Распечатанный сертификат с QR-кодом можно получить в МФЦ. Как сообщает областное правительство, с 16 ноября сотрудники центров выдали уже 19040 сертификатов. Кроме того, приходить за документом лично необязательно. Можно оформить простую письменную доверенность и отправить с ней представителя. Таким способом сертификаты получили 253 человека.

Если у вас нет учетной записи на Госуслугах, а вам нужен сертификат, вам нужно принести с собой:

- паспорт или иной удостоверяющий личность документ, с которым вы приходили на прививку;

- паспорт и письменную доверенность - если вы отправляете представителя.

Специалист МФЦ выдаст сертификат, в котором будет QR-код, срок его действия и ваша фамилия. Никаких медицинских данных в документе не будет.

На сегодняшний день сертификат в МФЦ без аккаунта на Госуслугах получили более 12 тысяч человек.

Кировчанам напоминают, что посещать многофункциональные центры можно только в масках и перчатках.

ПОЛУЧИТЬ - ПЕРЕБОЛЕВ ИЛИ ПРИВИВШИСЬ

QR-код предоставляется кировчанам при следующих условиях:

- вакцинация от COVID-19;

- перенесенная болезнь - в случае, если вы обратились в больницу и вам официально подтвердили и диагноз, и, позже, факт выздоровления;

- ваши данные внесли в федеральный регистр больных COVID-19.

После того, как вы заразились и переболели либо привились, в вашем личном кабинете на Госуслугах появится QR-код. Если его нет - сделайте следующее:

- проверьте наличие одной подтвержденной учетной записи на Госуслугах;

- уточните в поликлинике, какие данные были переданы, проверьте их корректность;

- уточните, какой диагноз поставлен, и зафиксировано ли выздоровление.

БЕЗ КОДА - ЗА ПРОДУКТАМИ И НА УЧЕБУ

Напомним, сейчас без QR-кода пока остаются доступными для кировчан:

- аптеки, больницы;

- продуктовые магазины (в любые другие торговые точки вас без QR-кода уже не пустят);

- общественный транспорт;

- детсады, школы, техникумы, колледжи и училища.

Полный список общественных мест, куда без кода не попасть, можно посмотреть здесь.

С 22 ноября кировчан без QR-кода перестали принимать и отделения соцзащиты населения. Если у вас его нет, можно подать заявление или документы по электронной почте. Либо связаться с нужным специалистом и получить всю необходимую информацию по телефону. Для этого необходимо позвонить по номеру: (8332) 32-13-51.

В органы государственной власти Кировской области, местного самоуправления и подведомственные организации и учреждения также можно обратиться лично только при наличии QR-кода.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Кировской области готовятся постепенно смягчать ограничения, введенные из-за COVID-19. Такой план разработают в ближайшее время. Об этом глава региона Игорь Васильев сообщил на своей странице ВКонтакте.

Решение о послаблении ограничений примут в случае, если заболеваемость коронавирусом будет снижаться, а темпы вакцинации - повышаться. При разработке плана будут учитывать следующие показатели:

- количество новых случаев заболевания;

- число свободных мест в больницах;

- данные тестирования для объективного мониторинга распространения коронавируса;

- ежедневные показатели уровня вакцинации кировчан.