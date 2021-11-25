QR-коды в Кировской области: Как получить, где распечатать и куда без него не пустят

Без QR-кода кировчан не пустят в большинство общественных мест.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Продолжаем рассказывать кировчанам про QR-коды! В частности, где он есть, как его получить на руки и на телефон, и что делать, если он не появился в личном кабинете.
РАСПЕЧАТАТЬ - В МФЦ
Распечатанный сертификат с QR-кодом можно получить в МФЦ. Как сообщает областное правительство, с 16 ноября сотрудники центров выдали уже 19040 сертификатов. Кроме того, приходить за документом лично необязательно. Можно оформить простую письменную доверенность и отправить с ней представителя. Таким способом сертификаты получили 253 человека.
Если у вас нет учетной записи на Госуслугах, а вам нужен сертификат, вам нужно принести с собой:
- паспорт или иной удостоверяющий личность документ, с которым вы приходили на прививку;
- паспорт и письменную доверенность - если вы отправляете представителя.
Специалист МФЦ выдаст сертификат, в котором будет QR-код, срок его действия и ваша фамилия. Никаких медицинских данных в документе не будет.
На сегодняшний день сертификат в МФЦ без аккаунта на Госуслугах получили более 12 тысяч человек.
Кировчанам напоминают, что посещать многофункциональные центры можно только в масках и перчатках.
ПОЛУЧИТЬ - ПЕРЕБОЛЕВ ИЛИ ПРИВИВШИСЬ
QR-код предоставляется кировчанам при следующих условиях:
- вакцинация от COVID-19;
- перенесенная болезнь - в случае, если вы обратились в больницу и вам официально подтвердили и диагноз, и, позже, факт выздоровления;
- ваши данные внесли в федеральный регистр больных COVID-19.
После того, как вы заразились и переболели либо привились, в вашем личном кабинете на Госуслугах появится QR-код. Если его нет - сделайте следующее:
- проверьте наличие одной подтвержденной учетной записи на Госуслугах;
- уточните в поликлинике, какие данные были переданы, проверьте их корректность;
- уточните, какой диагноз поставлен, и зафиксировано ли выздоровление.
БЕЗ КОДА - ЗА ПРОДУКТАМИ И НА УЧЕБУ
Напомним, сейчас без QR-кода пока остаются доступными для кировчан:
- аптеки, больницы;
- продуктовые магазины (в любые другие торговые точки вас без QR-кода уже не пустят);
- общественный транспорт;
- детсады, школы, техникумы, колледжи и училища.
Полный список общественных мест, куда без кода не попасть, можно посмотреть здесь.
С 22 ноября кировчан без QR-кода перестали принимать и отделения соцзащиты населения. Если у вас его нет, можно подать заявление или документы по электронной почте. Либо связаться с нужным специалистом и получить всю необходимую информацию по телефону. Для этого необходимо позвонить по номеру: (8332) 32-13-51.
В органы государственной власти Кировской области, местного самоуправления и подведомственные организации и учреждения также можно обратиться лично только при наличии QR-кода.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Кировской области готовятся постепенно смягчать ограничения, введенные из-за COVID-19. Такой план разработают в ближайшее время. Об этом глава региона Игорь Васильев сообщил на своей странице ВКонтакте.
Решение о послаблении ограничений примут в случае, если заболеваемость коронавирусом будет снижаться, а темпы вакцинации - повышаться. При разработке плана будут учитывать следующие показатели:
- количество новых случаев заболевания;
- число свободных мест в больницах;
- данные тестирования для объективного мониторинга распространения коронавируса;
- ежедневные показатели уровня вакцинации кировчан.